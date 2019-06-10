反送中啟示 陳其邁：沒有主權 發大財隨時破滅

2019-06-10 16:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕百萬香港民眾昨日上街遊行，抗議送中惡法「逃犯條例」，行政院副院長陳其邁今日發文強調，「沒有主權，就沒有自由，年輕人就沒有決定自己未來的權力。一切華麗夢幻發大財的口號，不過是隨時破滅也賺不到的泡沫。」

「每一個選擇，都決定自己的生活！」陳其邁指出，香港反送中惡法遊行，讓他想起去年競選期間，遇到一位香港年輕人的往事。年輕人向陳其邁說明，這幾年來，香港年輕人的生活越來越苦，工資低、房租高，申請不到社會住宅。到公立醫院做健檢，要排隊一年以上，大量中國移民排擠香港年輕人的就業機會。且中國投資的商場越來越多，本地人幾乎沒賺到錢。香港引以為傲的自由與法治，逐漸消失，只要說出中國不喜歡的言論，就會像黃之鋒一樣遭到打壓，法院越來越像橡皮圖章。

陳其邁提及，他看得出，香港年輕人很羨慕台灣的生活。他告訴香港年輕人「我們現在的生活方式，是很多人用生命爭取，不是憑空掉下來的」，也請他多走走、看看，享受台灣的自由空氣。陳其邁指出，這兩天有非常多香港朋友到蔡英文總統和他臉書留言，希望一定要堅持守住台灣的自由民主。

陳其邁強調，沒有主權，就沒有自由，年輕人就沒有決定自己未來的權力，一切華麗夢幻發大財的口號，不過是隨時破滅也賺不到的泡沫。他說，一國兩制讓香港一步步失去自由，反對送中條例是香港人捍衛自由的怒吼，「身在台灣的我們，也經歷過這樣的年代，而我們所做的每一個選擇，都將決定我們想要的生活」。

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