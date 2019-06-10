賴清德捨彰化「總統肉圓」 大啖祖傳老店原因是…

2019-06-10 16:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化是肉圓的故鄉，前行政院長賴清德今天來到彰化縣衝選票，彰化縣最後一站是彰化市肉圓一級戰區陳稜路上的「彰化肉圓」，這家店已有79年歷史，與斜對面的阿璋肉圓隔街對望，阿璋肉圓因為總統蔡英文、前總統馬英九都曾吃過，有總統光環加持，店因而被冠上「總統肉圓」，賴清德過「總統肉圓」而不入，選擇祖傳第4代的老店，店家邀請賴清德明年選上總統要再回來吃肉圓。

不少人好奇為什麼沒有選擇到阿璋肉圓大啖「總統肉圓」？幫忙喬行程的民進黨前縣議員賴岸璋說，他跟彰化肉圓的老闆娘薛瑛美很熟，老闆娘為人親切隨和，喜歡廣結善緣，一聽到賴清德要來爽快答應提供場地，他安排行程前也沒想那麼多，肉圓就是彰化最具代表性的美食，每一家店的肉圓不論是內餡、食材，都各有特色、都好吃。

阿璋肉圓是政治人物常造訪的美食店，更因為有多位總統加持過而素有「總統肉圓」的封號，本屆總統大選時，蔡英文競選期期間造訪，前總統馬英九也曾在競選總統時來吃過，兩人最後也都順利當選總統，就連前總統李登輝、陳水扁也都對阿璋肉圓情有獨鍾。

近3年來，阿璋肉圓店家特別在用餐區牆壁懸掛著蔡英文與業者施明裕的合照，更在炸肉圓的攤位上方，高掛跟著小英嗑「總統肉圓」的包裝看板。

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