韓喊貫穿中央山脈被打臉 李來希護航：沒有做夢的膽量

2019-06-10 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日出席花蓮造勢大會，拋出要將國道6號從南投開通至花蓮，不但遭大批網友質疑又再「畫唬爛」，也被公路總局與交通部打腫臉。但挺韓的全國公務人員協會理事長李來希全力護航，強調「連做夢膽量都沒有，談什麼未來」。

日前韓國瑜在花蓮造勢時，開出交通支票，放話要開路貫穿中央山脈，將國道六號從南投開到花蓮，建立「台中花蓮生活圈」，但該浩大工程的難度非常艱鉅，韓國瑜也接連遭公路總局與交通部打臉，土木專家也指工程技術上無法克服，名嘴黃創夏更嗆選舉支票亂開也就算了，但人命關天，要韓國瑜別信口開河。

對於遭各方砲轟，韓國瑜則回應，這是當地政治菁英與意見領袖心聲，工程與預算問題可探討慢慢研究，會講出來是希望中央重視。先前多次表達挺韓的李來希今（10日）上午在直播中表示，「韓國瑜所提的訴求其實從李登輝時代即提出，歷經陳水扁、馬英九時代，都一直未實現，若能有一條高速速公路，就能打通花東交通的『任督二脈』，讓花東的貨出得去，人才願意到花東定居」。

李來希更為韓國瑜抱屈地說，韓喊出要儘速完成蘇花高，就被黨外及黨內奚落，痛批反對者，「連做夢膽量都沒有，談什麼未來」、「志氣，是決定一切的基礎」。

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