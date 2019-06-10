反思香港《反送中》 律師：若台灣沉淪將成「一國一制」

2019-06-10 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港百萬人昨（9）日走上街頭反對港府「逃犯條例」修訂草案，引起國際關注，繼「六四天安門事件」後，香港又一次百萬港人走上街頭。對此，律師林智群表示，如果台灣也沉淪了，那就是一國一制。

香港政府審定《逃犯條例》引起港人怒火，9日晚間由香港民間人權陣線發起的反送中遊行，響應人數超出預期，9點半民間人權陣線再度更新人數，宣稱有103萬人上街。但港府發表聲明強調，修訂草案將如期於12日在立法會大會二讀，這代表政府不會因為此次遊行而擱置修法。

對此，林智群在臉書表示，《逃犯條例》起源於台灣去年發生的箱屍命案，一對香港情侶到台灣來玩，進了飯店，兩個進去一個出來，後來發現女生的屍體在竹圍捷運站附近的一個被丟棄的行李箱裡面。女生死在台灣，男生跑回香港，台灣就要求引渡人犯，可是香港沒有這樣的法律，那就想說要訂定一個這樣的法律，以利引渡。

「本來是很單純的法案，卻因為立法會審議時，有心人士將中國放進去，就變成只要中國公安認為有犯罪的，香港當局有義務將人犯交出去。」林智群說，中國一些法律界線非常模糊，如因為買到毒奶粉、小孩在幼稚園被虐待，任何人都會抗議的，但在中國就可能變成尋釁滋事罪，「你講共產黨哪裡做得不好，就會變成危害國家安全罪」。

林智群指出，「如果主張港獨，那中國提出要求，港府要不要移送你呢？如果反對統一（台灣應該一堆人符合這個要件），中國提出要求，港府要不要扣押你，裝在快遞箱裡轉送中國呢？這就變成一個不確定的因素，甚至台灣人過境香港也會有一樣的風險！」

林智群強調，香港回歸22年，他們的自由跟法治不是瞬間消失的，但是長期間下來，確實是慢慢消失了。他也提醒，今天至少還有台灣的存在，香港的一國兩制還是得做個樣子給台灣看，「每到六四還是要讓香港遊行聚會（其他城市你試試看！）如果台灣也沉淪了，那就是一國一制，已經沒有一國兩制的必要了，要做給誰看？」

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