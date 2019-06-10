國軍「過去和國民黨在一起」？ 蔡英文：被斷章取義

2019-06-10 12:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕有媒體報導指，總統蔡英文月前到嘉義發表談話，提及軍隊過去和「國民黨在一起」，「和民進黨不親」，並指她執政後，「軍隊已和我們同心」，且現在都是對台灣有感情的孩子在當兵，但這段談話被民眾錄下來，引發外界議論。對此，蔡英文今日受訪表示，她的講話確實被斷章取義。

有媒體報導指出，蔡英文四月間與鄉親說明政績，在大樹下以台語說，她當總統以來用最多時間、最用力的事，除了外交，就是國防。而軍隊「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」，她執政後和軍方溝通、合作，現在軍隊已經和我們一樣同心，一定要守衛台灣，且現在是「對台灣有感情的孩子在當兵」。

不過，這段話也引發外界議論，前國民黨立委林郁方也抨擊蔡「講這種話的三軍統帥是不及格的」。蔡英文今日上午到台北榮總參加活動時表示，她的講話確實被斷章取義，她要講的是，威權時代受威權統治者控制的政府和國軍，確實在某程度上，和不屬於統治者那一方的國民有些疏離，現在我國已經是民主化國家，軍隊也走向專業化、國家化，國軍任務就是保衛中華民國台灣，全體國民也希望多給予國軍支持和愛護。

總統府發言人丁允恭昨日表示，蔡總統只是說明黨國體制對軍中人權的扭曲、壓迫，及近年軍隊國家化的落實，並感謝不分世代國軍捍衛中華民國台灣的血汗功勳。

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