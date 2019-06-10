否認籌組「白色聯盟」 黃國昌：目前有A、B兩計畫

2019-06-10 11:25

〔記者謝君臨／台北報導〕網路紅人「館長」陳之漢日前透露，時代力量立委黃國昌有意另組第三勢力，黨名叫「白色聯盟」或「白色力量」；對此，黃國昌今澄清，籌組「白色聯盟」的人並不是他，不過雙方確實有接觸過，他目前有A、B兩計畫，A計畫是希望志同道合者能加入時力，B計畫則是更大格局，集結所有第三勢力，目的是建立新的國會，能理性且有力的監督藍綠兩大政黨。

黃國昌強調，目前他所開啟的「請益之旅」，將A、B兩計畫並列，請教對方的高見，不過大家率直地婉拒A計畫，理由是時力已被貼上「小綠」的標籤；黃重申，他在去年就已說過，如果時力自己決定要走「小綠」路線，他將毅然決然退出。

黃國昌說，2020年的總統選舉非常重要，而相同重要的事情是，台灣要有一個新的國會，才能讓藍綠兩大黨不再傲慢下去，國民兩黨輪流掌握國會多數，結果怎麼樣，相信全體人民都看在心中。

黃國昌表示，對於2020國會選舉，有很多朋友贊成要有足夠強大的第三勢力，能理性而強力監督未來的執政黨，在國會扮演關鍵力量，避免任一政黨取得國會多數時，就使用多數暴力，粗暴地用舉手的方式，通過自己想要的法案，讓任何重要的法案都沒辦法在立院裡面討論。

黃國昌質疑，從總統蔡英文在2008年承諾的集會遊行法，到礦業法、反媒體壟斷法、私立學校法等，牽涉到財團利益就不敢碰，連攸關年輕人發展未來的居住正義問題，實價登錄2.0，也可以閹割成0.5，「這不是圖利建商，什麼是圖利建商？」，人民看不下去，也受不了。

黃國昌指出，為了要達成2020必須要有足夠力量的第三勢力目標，他開始「請益之旅」，「館長」是他的第二站，今天會繼續第四、五站；黃說，找這些朋友，大家共同的目標就是，2020集結足夠強力的第三勢力力量，來制衡藍綠兩大政黨，至於合作的形式則開放。

黃國昌說，目前有另一群人在籌組新的政黨，但不是他，名字叫「白色聯盟」，對方何時向社會報告，他不知，籌組該聯盟的朋友有跟他接觸過，他曾問對方能否加入時力，大家一起共同努力合作，但對方率直說「比較困難」，理由是不想走「小綠」路線，而他也是如此，因為這不是他要做的政治。

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