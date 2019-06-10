評港反送中遊行 朱立倫：台灣從沒將一國兩制當選項

2019-06-10 10:02

〔記者林良昇／台北報導〕103萬香港民眾昨上街頭參與反逃犯條例修訂案（送中條例）立法，創下香港1997年主權移交以來，遊行規模最大紀錄，前新北市長朱立倫今早發臉書表示，參與遊行的人數，反映出港人對中國大陸司法制度的存疑，與對香港「自由」與「法治」的堅持，對台灣而言，台灣從沒有將「一國兩制」當作選項。

百萬香港民眾昨參加「反送中」遊行，朱立倫今早在臉書發文表示，他早上看到新聞，總算鬆了一口氣；今天不是，也不可以是另一個六四。

朱立倫強調，昨天103萬香港人民走上街頭，反對港府日前提出的《逃犯條例》修訂案。他們擔心條例一旦通過，北京能夠將政治犯引渡至中國大陸受審，破壞香港自由與司法獨立。「參與遊行的人數，反映出港人對中國大陸司法制度的存疑，與對香港『自由』與『法治』的堅持！」

朱立倫說，過去幾年台灣也碰過多起台灣民眾遭到中國大陸司法機構起訴判刑、或從國外引渡審判的例子。其中不少案子，凸顯出兩岸在法律規範、司法認定、量刑刑度、獄政管理與受刑人權標準，存在不少差距。例如李明哲案——僅僅是因為政治言論而入罪，在今天的台灣是無法接受的事。在《逃犯條例》爭議延燒之際，也有一些台灣朋友擔心，一但修法通過，代表未來曾批評中國大陸的台灣人，有可能在過境香港時被逮補遣送到中國大陸——倘若真是如此，台灣人定難接受。

朱立倫強調，司法互助的前提，是兩套司法體系在正義觀與人權保障基礎相近。從這個角度，他理解港人「反送中」的訴求，也聲援香港民眾對於自身疑慮的表達。

但在另一方面，朱立倫指出，台灣日前也發生港男陳同佳涉嫌殺害台籍女友潛逃，台灣士林地檢署及法務部多次要求港方提供司法互助，讓陳同佳來台受審，卻求助無門。我們確實也期待港府對於港台間正常的司法引渡，能有更明確的法源基礎。

朱立倫認為，如何能在公平正義的前提下，正常化跨境司法互助，而不至造成對不同政治主張者的打壓？這需要修法前充分的多方溝通，以及在法案設計上的嚴謹配套。昨晚港府表示，「在過去四個月細心聆聽了不同的意見，並就多項建議作出正面回應」；但昨天遊行的規模，至少證明了，官民雙邊仍存在巨大的理解落差與不信任。

朱立倫強調，信任，是現代社會的珍貴資源。其建立不易，破壞只需要一瞬間，且代價沈重。希望港府能正視，原擬於12日逕付二讀的《逃犯條例》修訂案，還需要更多公共對話！「今日香港，永遠不會成為明日台灣；因為我們從沒有將「一國兩制」當作選項！」

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