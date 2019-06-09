朱立倫來訪 企業老闆嘆「做到頭髮掉光」…

2019-06-09 23:12

〔記者李容萍／桃園報導〕前新北市長也是前桃園縣長朱立倫，今日持續基層行腳行程來到桃園，參觀觀音工業區全球最大的透濕防水布料代加工廠聚紡公司，以及新屋區的太平洋自行車博物館。聚紡公司董事長蔡秋雄表示：「台灣這麼多年都是學法律的人領導，其實很可惜。」自嘆在業界做到頭髮都掉光了，還是不知道該怎麼拚經濟？他認為「台灣應該要讓學財經、理工的人來領導」，因此力挺台灣要選出「財經總統」朱立倫。

蔡秋雄說，聚紡公司成立20年「從國內盃打到世界盃」，受到NIKE、adidas等國際大品牌信賴下單代工，他發現台灣不缺人才，而是整合溝通發生問題，「每個行業都很厲害，整合的時候就完蛋了」，上下游整合因此被打破，只能作代工賺微薄利潤，蔡秋雄期待台灣能有財經背景的總統，帶領企業走向世界舞台。他拿著朱立倫著作「做，就要做好」一書，表示光是這本書，就帶給他不同的經營理念和管理方法，因此挺朱立倫選總統。

朱立倫仔細聽聚紡執行長蔡秋鴻簡報，還試穿幾款風衣、外套，感受業者技術專利獨特的品質，包括穿上一件只有50公克，號稱全世界最輕的機能風衣，也對業者反應雖成功研發高機能布料，品質不輸給國際知名大廠牌甚至超越，價格也實惠些，但是消費者偏愛大品牌，讓朱立倫印象深刻。

朱立倫表示，台灣紡織產業浴火重生關鍵就在布料研發，桃園有聚紡公司，新北有興采、儒鴻等知名企業，現在台灣已是機能紡織王國，現在全球戶外運動服飾產品中，約70％採用台灣生產的的機能性布料，如果在新北到苗栗這條全球最密集的紡織產業聚落帶，結合自貿港，利用機能布料優勢以及鄰近機能布料產區的速度優勢，可以抵銷部分人工成本，在全球化布局中使台灣成為機能紡織島。

朱立倫參訪太平洋自行車博物館，由董事長林正義陪同體驗多輛經典車款，朱立倫表示，10多年前曾到訪太平洋自行車，如今再來看看老朋友相當感動。雖然太平洋一年產量僅僅是捷安特一天的產量，不過市場價值就在於此，員工人數100出頭，在桃園新屋鄉下聘請近20位外籍設計師。規模雖然不大，營業額也不高，但是10年來，每年至少投入2000萬元的研發經費，只接少量的高價訂單，「太平洋就是要做別人做不了的產品。」

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