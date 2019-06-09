想躲過雄三飛彈？ 專家：若用「山寨貨」會要你的命

2019-06-09 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕日前，國軍公布雄三飛彈的射擊過程時指出，由海軍田單軍艦在九鵬海域發射的雄三實彈，耗時1分11秒，命中47公里外靶艦 。軍事專家王臻明點出，新聞的重點就在這組數字。經分析，王臻明也指出，在面對雄三來襲的極短時間內，「使用山寨貨」將是致命的。

王臻明昨（8）日在臉書上指出，47公里約略「是敵方船艦越過海峽中線，台灣海軍艦艇在沿岸接戰的距離。」在交戰情況下，王臻明表示，假如敵艦「很幸運」的在20公里外就發現雄三飛彈來襲，又由於雄三衝壓引擎的初速較慢，「最後20公里要飛30秒好了」。

王臻明指出，敵艦在這30秒內要做的事情，包括「發射防空飛彈攔截，雷達偵測到目標後，立刻解算最佳攔截點，點火發射，一枚不夠發射兩枚，開啟電子干擾系統，看能不能干擾飛彈，射出主動式誘餌，看能不能迷惑飛彈，如果有的話發射干擾絲，製造電子屏障，發射近距離防禦飛彈，近迫武器系統發射彈幕看能不能擋下來襲的飛彈，而這一切要在三十秒內完成」。

王臻明表示，上述的反制行動是人力無法辦到的，「一切要仰賴自動接戰系統」。王臻明指出，「所以說買山寨貨，就慢個幾秒而已，差距應該不大的，這幾秒差距其實就會要你的命。」

王臻明進一步指出：「這年頭的戰爭，可能勝負就在幾秒之內決定。你家電腦的CPU夠不夠快，晶片夠不夠穩定，系統能不能抗干擾都會決定你能不能活下去。」

另一方面，王臻明表示，中國解放軍的超音速反艦飛彈，對台灣的軍艦「也是很大的威脅」。王臻明表示，「特別是台灣新一代水面艦的更新計畫還在紙上作業，舊型成功級巡防艦只有點防禦能力，較為先進且擁有區域防空能力的基隆級驅逐艦，雖然有兩具雙臂的自動填裝發射器，能發射還算蠻先進的標準二型防空飛彈，但並沒有配備射速較快的垂直發射系統，因此壓力也是不小。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法