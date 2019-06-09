能否跨越濁水溪？ 韓國瑜台中造勢場受矚目

2019-06-09 16:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄市長韓國瑜花蓮造勢大會號稱吸15萬人潮，因中台灣向來在總統大選佔決戰關鍵，韓流能否跨越濁水溪也倍受矚目，22日將在台中登場的台中挺韓誓師大會更引關注，協辦活動的台中市議會黨團執行長陳政顯與立法委員沈智慧均對台中場倍感信心，強調，近來電話接到手軟，預估台中場人數一定能「超花趕北」破10萬人潮。

沈智慧說，韓國瑜連兩個造勢大會，成功讓各界看到民眾對他的支持熱度，昨日花蓮場更有不少民眾自發動員，台中就又有10多部遊覽車的支持者參與，甚至有人從台中騎摩托車到花蓮共襄盛舉，現在大家都對即將在台中推出的挺韓誓師大會倍受期待，服務處電話接到手軟，有要贊助餐食、有要前來力挺查問交通等，大家都以「輸人不輸陣」的心情在承辦。

沈智慧說，台中挺韓誓師大會預定在台中7期老虎城購物中心旁的千坪空地舉辦，考量當天人潮一度有人建議改借水湳智慧城附近的土地容納更多人，但因交通便利性作罷，足見台中場人氣一定「超花趕北」，絕對能破10萬人。

陳政顯則說，看到連花蓮場都人潮洶湧，台中場氣勢一定不能輸，現在更已有不少攤商電話連繫如何進駐，雖然一切還是以高雄市議會黨團主辦，但足見已有不少熱情民眾期待台中場的活動，他也預估黨天人潮一定破10萬人。

陳政顯說，台中挺韓誓師大會定調「歡樂向前行」，有中部樂團、合唱團及戰鼓隊參與演出，以嘉年華會的方式呈現，希望大家一起來感受有台中在地氛圍且歡樂的氣氛。

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