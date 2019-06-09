石虎僅剩500隻 林佳龍籲國人連署共同守護

2019-06-09 15:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例草案」被國民黨議員杯葛而胎死腹中，引起全國譁然。交通部長林佳龍在臉書說，台中花博選址時，他為保護石虎棲息地將展區一分為三，獲得國際肯定，但推動「台中市石虎保育自治條例草案」，同樣未獲議會通過，盼繼續努力，並籲請加入「守護石虎」連署。

林佳龍說，人類與動物共好應該是必要作為，過去台中花博選址時，因為原訂的后里展區發現石虎，為了保護石虎棲息地，將展區一分為三，也是台中花博人與生態連結共好的主軸，此舉獲得國際園藝生產者協會認同，將花博升級為世界花博，讓世界看見台灣價值。

他又說，在台中市長任內也推動「台中市石虎保育自治條例草案」，雖然市議會也尚未通過，但他致力促成中彰投苗4縣市與中興大學簽訂「石虎保育策略聯盟合作備忘錄」、與苗栗縣簽訂「保育石虎合作意向書」，盼能串起石虎生態廊道，守護棲地。

林佳龍表示，目前交通部推出的「石虎路殺預警系統」示範道路，盼降低石虎在道路上被輾斃的悲劇，他所發起的光合基金會也投入資助台灣石虎保育協會，要從調查、保育到宣傳，共同為石虎的保育盡一份心力。

貼文也引起網友留言支持，「環境和生活是我們選擇的，想想我們可以為這片土地和生態再做些什麼事，謝謝龍部長」、「謝謝龍龍部長帶頭保育，有您真好！」、拜託龍龍部長幫忙想辦法救救石虎吧！每次看到石虎一次又一次被路殺，心裡總是很痛」、「謝謝部長保護石虎」。

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