蘇嘉全暗指小英行政院長選錯人 高大成反擊這樣說…

2019-06-09 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕英德政見交鋒後，挺賴法醫高大成指出，前行政院長賴清德10日將在台中推出「壯大台灣車隊」台中遊行；他痛批立法院長蘇嘉全日前意有所指的「小英總統行政院長選錯人」說，強調行政院長是總統蔡英文所選，賴清德更是蔡任用任期最長的院長，難道她「青瞑」？「蘇嘉全說這種話能聽嗎」。

高大成說，昨日的英德政見會中總統蔡英文再次提出「1加1大於2」，也迴避賴清德誰是第一個1的問題，痛批，蔡總統分明民調輸賴清德，卻三番兩次硬改黨內初選辦法，操作手機民調，全變對她一人有利，竟還要來說「1加1大於2」。

高大成批蔡英文連基本數學都不好，數學的1加1只會等於2，絕不可能大於2，既然她當過4年總統，為什麼不能換賴清德出任總統？高大成說，有人批賴清德參與初選違誠信，他反問，蔡英文4年前還不是說過只做1屆。

高大成更對日前蘇嘉全意有所指蔡英文用了不對的行政院長發言表示不以為然，他說，行政院長是蔡總統所選，賴清德更是蔡任用的行政院長中任期最長的1人，現在卻來說用人不當，難道蔡英文「青瞑」？再批初選規則改了3、4次，又來說這些簡直「吃人夠夠」，「蘇嘉全說這種話能聽嗎」。

高大成說，賴清德一路走來就為台灣前途打拚，他現在就是全力拚助賴初選，賴清德「壯大台灣車隊遊行」明天下午將在台中遊行，預計下午1點20分從烏日區中山路出發，行經台中路、建國路、台灣大道、三民路、五權路、民權路、向上路、東興路、漢口路、崇德路、進化北路、北屯路、潭子區中山路、豐原區中正路，預計下午2點50分抵達豐原車站，之後再轉豐中路台13線、中社觀光花市。

高大成盼支持賴清德的民眾一起來，全力支持賴清德贏得初選。

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