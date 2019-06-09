「不會因性別不一樣」 女艦長黃淑卿敦睦領軍成創舉

2019-06-09 15:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍今年度敦睦艦隊已在上月底返航，獲得熱烈迴響，其中，康定級巡防艦武昌軍艦上校艦長黃淑卿，也成為我國首位參與敦睦任務的女性艦長。而黃淑卿任職後，多次成為外界矚目焦點，但她表示，「艦長就是艦長，不會因為性別而有什麼不一樣，每位上校艦長都是經過20年的軍旅歷練才有機會派任。」

國軍媒體《軍聞社》今日報導，今年敦睦遠航訓練支隊，首次有女艦長領軍出航，因而備受國人關注，而《軍聞社》也近距離觀察黃的領導統御與待人處事原則，亦讚許黃「成功並非偶然」。

黃淑卿為海軍官校正期87年班，曾擔任康定軍艦反潛官、錦江級巡邏艦鳳江艦副艦長、基隆級驅逐艦蘇澳艦作戰長、馬公艦副艦長，並在去年初升任武昌艦艦長，也是我國首位作戰艦女艦長，其母親也因對子女照料、對社會付出，在去年獲得107年國軍模範母親、嘉義縣模範母親、梅山鄉模範母親及全國十大愛心母親等4獎殊榮。

《軍聞社》在敦睦艦隊航行時派員隨行紀錄，並觀察黃淑卿的處事風格，其報導指，航行中某日午餐時，待所有人用完餐，黃率先發聲，「小政（政戰官），妳太瘦了，是不是輔導長都沒有給妳吃？」黃艦長言談間看似玩笑，但令人感受到，她對部屬的瞭解與關懷絲毫不馬虎。不過，當其進入工作場所則十分嚴肅，扳起臉孔拋出課題讓幹部接招，「值更官，請問進入雨區該如何處置？發現水面目標該有何作為？」展現專業與嚴謹治軍風範。

而面對外界頻詢問其性別與職務，她則說：「艦長就是艦長，不會因為性別而有什麼不一樣，每位上校艦長都是經過20年的軍旅歷練才有機會派任。」

而海軍今年敦睦遠航訓練支隊，在今年初開始國內環島航訓後，隨即展開48天的航程，訪問帛琉、馬紹爾及索羅門等國，為我國延續另一條外交活路。

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