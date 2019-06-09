澎湖立委選戰首場造勢 楊曜同學後援會淨灘

2019-06-09 13:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2020立委選戰澎湖首場造勢活動，今在湖西村沙灘舉行淨灘清海廢後正式起跑，由尋求連任的立委楊曜同學後援會發起，除配合楊曜保護海洋的政見決心外，更展現楊曜基層組織動員力，有信心透過組織力量完成三連霸。

長期以來致力於保護海洋的立委楊曜，選擇由湖西淨灘清海廢，當作選舉首場造勢起跑活動，除了呼應自己保護海洋政策外，更重要的是湖西村長辛天澤也是556同學後援會成員，因此動員百餘名同學後援會，前往湖西村淨灘清海廢，相當有意義，活動結束後還改唱由朋友改為同學的歌曲，紀念彼此間30餘年的同學友情。

連任2屆立委的楊曜，當年能一舉擊敗人稱「澎湖王」的無黨團結聯盟主席林炳坤、連任時擊退現任副議長陳雙全等，都是由556同學後援會支持力挺，何謂556同學後援會，楊曜是55年次，同學橫跨55、56年次，因此取名556同學後援會，現已成為楊曜從政最鐵粉的基層組織，每次選舉出錢出力，並藉此凝聚旅外同學的向心力。

為了減少選舉對環境造成的負面影響及降低因選舉而付出的社會成本，楊曜決定選舉中不舉辦車隊大遊行、宣傳車不會有廣播、減少競選活動的動員次數；並提出澎湖本島離島加給提高到7700元、提高休漁補助最高到20萬元、設立離島創業貸款最高百萬元、前2年免利息，並落實醫療、海洋復育、秋冬觀光5億計畫。

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