韓喊國6通到花蓮 蔡英文酸：講政見前應經完整評估

2019-06-09 12:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有關高雄市長韓國瑜昨天聲稱，當選總統後要將國道6號從南投通到花蓮，對此，總統蔡英文今天接受媒體訪問不以為意表示，馬政府時代也針對此交通建設做過評估，事實上可行性並不高，大酸韓國瑜若目標是成為總統候選人，應該知道講出政見必須經過很完整的評估。

蔡英文說，韓國瑜在談政見或喊口號的時候，如果他的目標是成為總統候選人的話，他應該知道總統候選人在講出一個政見時，必須要經過很完整的評估，他所講的從南投到花蓮的這條道路，確實在上一個政府，在馬政府時代也做過評估，也覺得在很多技術困難上，是沒有辦法克服的，所以它可行性並不高，也確實是如此。

蔡英文表示，韓國瑜確實對高雄市民來說，在當選時有很多的期待，也希望韓國瑜可以專心在高雄的市政上，他答應高雄市民要做的事情，其實每一天每一刻都要積極地進行，高雄現在確實碰到一些問題，登革熱是其中的一項，高雄市民也普遍的感受到換了市長以後，他們在期待上是有一些落差，所以我們也希望韓國瑜不要辜負投票給他的人的期待。

蔡英文說，在高雄這一局裡面，韓國瑜所提出的政見或是口號，我們看到現在高雄市的情況，確實落差很大，在這樣的情況下，韓國瑜繼續到其它地方喊口號、開支票，相信全台灣的人都會用高雄發生的情況來判斷他現在所講的每一句話吧。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法