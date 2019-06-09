消失黨產！黨產會：KMT產業黨部舊址「沒資格買仍買到」

2019-06-09 11:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查被國民黨出售的黨產，查出位於台北市仁愛路二段1號的厚生大樓，原本為「國民黨產業黨部」使用，該房地最早為台電所有，國民黨不符承購資格，最後仍買到房地，屬於國民黨「沒資格買、照樣買到」顯著案例。

黨產會表示，該地原為國營事業台電公司所有，地上有台電公司的房屋，1970年3月國民黨台灣區產業黨部向台電要求購買此處房地，並說已確定4月1日起，要跟台電公司簽訂房地租賃契約。

且國民黨當年向台電提及，為早日開始興建大樓工程，打算將原有房屋拆除，並且依協議購買房地。土地價格為每坪2萬元，土地合計238萬8280元，房屋為48萬7439元。

黨產會指出，雙方簽訂租約1個月後，國民黨產業黨部向台電公司表明，承租房地是為「黨務之推展」，但房屋使用面積不多，希望能夠重建，再次要求以原議定價格購買。

1970年6月，台電表明依照「國營事業土地買賣交換辦法」，公營事業出售房地應以標售辦理，另有特殊情形者才得以讓售。考量產業黨部領導各級公會，可否特准以議價讓售？因而函請經濟部裁示辦理。

黨產會說明，換言之，公營事業房地出售不得私下與個人或團體議價，必須公開標售，讓有意者來投標購買。但考量產業黨部的特殊情形，所以台電公司將案件報到經濟部決定。然而，經濟部當年不敢決定，再上報到行政院，政院收受此函後，另以「從政黨員函」要求內政部、經濟部、財政部研商處理方式。

當年會議結論指出，台電公司已將該房地出租給國民黨產業黨部，現已無業務上保留必要，故擬讓售承租人。

可是「讓售予產業黨部與相關規定稍有未符」，台電若要將該案房地收回標售，事實上亦有困難，且依「國產法」第49條規定，非公用不動產已有租賃關係得予讓售，本案房地得否比照之，請行政院核奪；行政院之後回覆「准辦」。

「不符承購資格還是買到房地！」黨產會批評，儘管台電公司當年認為與規定稍有未符，但仍照會議結論將房地賣給國民黨產業黨部。另外，依當時規定，國營事業出售不動產應經董事會決議，但目前查無該出售案的相關董事會議紀錄。

黨產會更查出，厚生大樓在1978年興建完竣，國民黨於2000年前後陸續出售房地給第三人。

值得注意的是，1966年經濟部國營會遷至仁愛路二段1號，截至1969年此處仍為國營會，但同年產業黨部申請購買此房地，形成經濟部國營會設址之地，最後被賣給國民黨的詭異現象。

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