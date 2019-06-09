美國國務院邀請 許毓仁赴美分享台灣數位科技

2019-06-09 10:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委許毓仁獲本年度美國國務院邀請，將於6月10日至28日代表台灣赴美參加為期3週的「美國領袖人才參訪計畫（International Visitor Leadership Program，IVLP）」，將走訪美國國務院及5大重點城市，並與來自世界各地的專業人士及領袖推廣台灣的數位科技發展成果。

本次主題為「數位經濟：社會福利的變革技術」，將探討：一、瞭解開發促進社會福利等技術的最佳實踐與挑戰；二、瞭解發展促進勞工和人權等技術的挑戰；三、瞭解區塊鏈如何運用於保護低薪工人的權利；四、瞭解以區塊鏈技術運作的貨幣如何影響國民經濟，包含匯兌與跨境支付等金流安全性。

許毓仁辦公室指出，許毓仁預計本次出訪將與國際金融協會（Institute of International Finance ，簡稱IIF）數位金融監管暨政策資深總監Brad Carr及政策顧問Amin Khairy、美國經濟與商業局、美國國際開發總署 （U.S. Agency for International Development） 成立的美國全球發展實驗室（U.S. Global Development Lab）、國際貨幣組織（International Monetary Fund，簡稱IMF） 、美國財政部、美國企業公共政策研究所（American Enterprise Institute ，簡稱AEI）等政界、學界與業界高層代表直接進行交流與對話。

許毓仁表示，台灣經濟成長轉型，需要一個符合數位時代的「數位經濟法」，因此於前年在立院首推「數位經濟基本法」草案，希望能夠讓政府各部會，在面對數位經濟議題的法令與政策上，避免組織疊床架屋。他說，這次訪美將與各國政治領袖討論「數位經濟：社會福利的變革技術」，並將向世界介紹台灣以「科技帶動立法，立法帶動創新」的精神。

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