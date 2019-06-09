「跑的不要比我快」馬英九路跑前帶陸軍官校校友唱「夜襲」

2019-06-09 08:12

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今參加陸軍官校校友、八百壯士成員舉辦的路跑活動，馬英九致詞時開玩笑表示，跑的不要比他快，否則會被依超速移送法辦，馬還興致高昂，帶領陸軍官校校友唱軍歌，除黃埔軍校校歌，也唱高雄市長韓國瑜競選時的名曲「夜襲」。

馬英九今參加陸軍官校校友等退役軍官團體舉辦的「108年路不遠， 莫要驚。黃埔九五，接力傳承」路跑活動，國民黨立委費鴻泰、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷等人也共同與會。

馬英九致詞時表示，他在總統任內，每一年的6月16日都會到陸軍官校參加三軍五校聯合畢業典禮，今年是陸官建校95週年，從民國13年建校後，不管是北伐、抗戰、剿共、保衛台灣各項大小戰役，國軍都能展現不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓的黃埔精神，在對日抗戰期間，國軍經歷22場大會戰、1110次大型戰鬥、3萬8千次小型戰鬥，死傷322萬人，其中268位是將官，是世界紀錄。

馬英九說，體力就是國力，強國必先強身，他總統任內要求國防部訓令全體官兵，每天做仰臥起坐、伏地挺身、跑步3千公尺，「可以跑的快，但千萬不要比我快」，如果比他快，一律以超速移送法辦，但也不可以比他慢，比他慢則以妨礙交通移送法辦。

馬英九還興致高昂，致詞結束後不但帶頭唱黃埔軍校校歌外，還帶領陸軍官校校友唱起了韓國瑜在造勢活動時特愛使用的軍歌「夜襲」。

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