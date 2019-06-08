現身台中醫界挺英後援會 陳時中：盼望「母親的名字叫台灣」

2019-06-08 18:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市醫療界挺英後援會今天下午成立，衛福部長陳時中現身力挺蔡英文，他強調，蔡英文執政讓台灣在國防、外交有空前進展，尤其這一、兩個月的國際情勢變化，更是台灣未來的關鍵，讓他看到希望，他呼籲，「把夢想捧在手裡、放在心裡，把票投出來！」有一天可以叫出「母親的名字叫台灣！」

台中市小英之友會理事長、國策顧問李茂盛介紹陳時中時，宣稱他是首位內閣部長公開挺英，「如果蔡英文初選沒過，可能辭掉部長職務！」因此要讓陳時中連任，就要力挺蔡英文，黨內初選勝選，陳時中對於這番介紹則苦笑說，「不要害我！大家都是想法一致的朋友在一起！」

陳時中說，蔡英文執政在國防、外效有空前進展，促使美國國內法修訂，到北美事務協調的更名為「台灣美國事務協調會」，這是何其大進步！台灣40年走不到這步，有了美國與「台灣」的正名關係，這是長期努力的結果，如果中斷就要重新開始。

陳時中說，如果小英沒有連任，美國、中國會怎麼看，「台灣連名字也不要嗎？」攸關台灣的將來，他強調，我也是台灣人，尤其這一、兩個月的國際情勢的變化，現在是關鍵，讓他看而台灣的希望，呼籲要把票投給蔡英文，最後他也在醫療界挺英連署書上署名支持。

李茂盛號召台中市醫療界成立挺英後援會，以「力挺台灣、捍衛主權」發起連署，醫師、護理師、藥師、檢驗師等公會領袖都現身，超過400人行動支持蔡英文總統，高喊行動口號「挺小英、顧台灣，行動代號『祝英台』！」

李茂盛說，賴清德來自醫界，讓外界以為醫界都挺他，但他觀察，醫界有6成挺英，只有3成支持賴清德，他說，小英執政協助醫界解決很多問題，但目前初選民調危急，憂心無法連任，既有的長照2.0政策受到衝擊。

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