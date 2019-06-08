評英賴政見會 外交官讚：民進黨把民主的演練推到極致

2019-06-08 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選政見發表會在今（8）日登場，蔡英文和賴清德同台彼此交流意見，政見對決，接下來6月10-14日將進行全民調，由民眾選擇自己支持的對象，外交官劉仕傑也在臉書上發表了自己的看法，他大力稱讚「民進黨把民主的演練推到極致」。

劉仕傑今天在臉書上發文，評論英賴政見發表會是「民主發展上的重要註記」，他表示其實中國人很羨慕台灣的民主能如此運行，讓現任總統跟前行政院長共同上台辯論，讓全民調決定，而全民調中也包含敵對陣營的民眾意見，他表示「這真的玩很大！」。

他也指出民進黨把「選務公平公正公開」嚴肅地推到極致，把初選民調抽樣的過程嚴謹的公開在民眾眼前，就像是幫大家上一堂進階版公民課程，也提升了台灣的民主素質，他表示這次用民主的方式來面對分歧及摩擦，大讚「這場電視政見發表會，將在台灣的民主發展上留下一個重要的註記」。

網友看了非常感動，紛紛留言表示「民主即是【我不同意你的說法，但我尊重你說話的權利】台灣做到了！」、「寫的真好。看到今天台灣一堆人在自搞民粹式的造勢，台灣民主好像倒退了20年」、「講到心坎裡了」、「台灣隊加油」、「民主的課大家都在其中,正在創造屬於台灣的民主史!!」。

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