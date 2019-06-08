三問「小英哪做不好」 蘇嘉全：用了不對的行政院長

2019-06-08 16:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市醫療界挺英後援會今天下午成立，立法院長蘇嘉全出席力挺蔡英文，三問「小英哪裡做不好？」他肯定蔡英文執政3年在外交、國防、經濟獲得肯定與突破，如果她做錯了就是「用了不對的行政院長」，暗指賴清德沒有能力，搞砸施政滿意度。

蘇嘉全表示，總統管國防、兩岸，行政院長管內政，總統沒有變，蘇貞昌在當行政院長，施政滿意度超過不滿意，其他院長也當過，總統都同一個人，他無意批評哪一位，不能把所有錯，歸咎一個人「如果她（蔡英文）做錯了，就是用不對行政院長，院長沒有能力才把事情搞糟！」

「小英做得不好嗎？」蘇嘉全說，蔡英文執政獲歐美等國際外交肯定，認為蔡英文不畏中國的挑釁，也不妥協，在國防上也有重大突破，開始潛艦及飛行教練機的製作，這是蔣介石一直喊口號做不成，現在獲美支持合作，這是受國際社會肯定的成果。

蘇嘉全再問「小英做得不好嗎？」對於外界抨擊軍公教年金改革，他強調，自從去年進行年金改革，軍公教基金今年不再虧損，未來年金剩更多可回饋到軍公教，「對軍公和民眾哪一點不好？」

蘇嘉全也說，蔡英文執政3年，失業率是19年來最低，才3%多一點，國民月薪從22K升到25K，經濟發展維持穩定，股票維持萬點，去年稅收可還債，過去馬扁執政時都要年借3千億，現在政府能減少所得稅，全民享受減稅的成果、減稅最多。

至於一例一休有爭議，蘇嘉全則說這是勞資爭議，必須要協調。

台中市醫療界挺英後緩會今天下午成立，台中市小英之友會長、總統府國策顧李茂盛號召醫療界挺英，現場超過4百人支持。

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