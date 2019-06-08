政見會申論》蔡英文：執政3年已開始收成 莫輕易自我否定

2019-06-08 15:02

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會今天下午2時在華視登場，蔡英文總統在一開始申論時表示，過去執政3年有成，我們已經開始收成，痛苦會過去，美麗會留下來，成績也會留下來，我們要相信自己的成績，不要妄自菲薄，更不要輕易的自我否定，她說：「一個執政黨如果自我否定的話，我不知道我們要如何面對即將到來的2020的大選？」

蔡英文強調，過去3年，她並沒有背離民進黨的價值路線，她聆聽了賴前院長對於國政的擘劃與國政藍圖，「我也有我的國政藍圖，我不但有藍圖，而且我的工程已開始，我的房子已蓋了一半」。

她說，過去3年我們實踐了民進黨的價值，2008年他擔任民進黨主席，帶領民進黨從廢墟中站起來，那時候我們開始思考民進黨應該有什麼價值？除了清廉、勤政、愛鄉土之外，我們還有非核家園、轉型正義、多元經濟、國防自主等價值。

蔡英文說，在2010年成立智庫，在堅持的價值之上開始形塑相關的政策，來實踐我們的價值，從2012年的10年政綱到2016年一系列政策的提出，都是為了體現民進黨長期所主張與堅持的價值，過去3年也是這樣的過程，因此，「我沒有背離民進黨的價值路線，我是一一的把民進黨長期主張的價值一一落實」。

蔡英文並強調，她也堅持台灣主權，從未妥協，也從未讓步過，因此，「我沒有背離民進黨價值及台灣人民的期待」。

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