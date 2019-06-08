國民黨訂初選公約 要求5位總統參選人簽署

2019-06-08 15:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨10日將公布參加黨內總統提名初選名單，確定包括韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5人，並已對韓等5人發出邀請參加11日的「參加初選同志座談會」，並隨附一份「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」，要求5人簽章立約，承諾如果反違反公約6項規定，願受黨紀處分，絕無異議。

這次國民黨總統初選確定採行全民調方式，決定提名人選，因此公約中明文規定，「絕不從事宣傳、引導選民妨礙民調真實性回答及任何試圖影響民調公正性的行為，執行民調期間，不同時進行電話拜票、電話民調，並絕不將民調執行現場觀察結果外傳。」

國民黨文傳會主委程美華表示，公約都已送交各參選人，若無意外，11日召開「參加初選同志座談會」時將全數繳回黨中央。

該公約其他5點規定，包括「不以言論或其他行為損害本黨聲譽，破壞本黨團結」，「本人或團隊絕不惡意攻訐其他參選同志，並將約束支持者不得有挑釁攻訐作為」，「維護優良選舉風氣，遵守總統副總統選舉罷免法相關規定參與黨內初選，不請客、不送禮、不以期約賄選等方式爭取提名或競選」，「不以聚眾示威、抗議、暴力或其他非理性方式，影響提名作業」，以及「尊重黨內初選及提名機制，如未獲提名，絕不違紀參選，並願意全力及號召支持者支持本黨提名同志，贏得選舉。」

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