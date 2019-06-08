韓粉又抹黑！指2正妹凱道諷韓是套招 網紅怒告

2019-06-08 12:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市長韓國瑜粉絲於本月1日在台北凱達格蘭大道誓師，拍攝兩位正妹諷韓國瑜「他說空話說得非常美好」影片的網路紅人（YouTuber）「長男次男」，前天到中市警局一分局民權派出所控告韓粉，他拍攝上述影片後，引來韓粉的攻擊，一位網友甚至宛如在拍攝現場，指控此影片是他與正妹策劃的造假套招影片，還嗆聲「我憲兵退伍的，快提告」，「長男次男」順了這位韓粉之意，提告後他強調，「酸言酸語沒關係」、「但是要抹黑指控就請你對自己言論負責」。

「長男次男」是網路知名的YouTuber，經常拍攝評論政治時事的影片或文章，本月1日韓國瑜在台北凱達格蘭大道舉辦誓師大會，他就拍攝不少影片上傳網路，其中一段是兩名正妹，嘲諷韓國瑜「他說空話說得非常美好」、在議會「走幽默路線」，以及「趕快去選總統趕快離開高雄」，不過，這段影片也引來韓粉的攻擊，其中，一位暱稱與「中華隊」同音的韓粉，自稱是憲兵退伍，質疑「長男次男」造假，與正妹等人套招拍攝此影片。

這位韓粉怒罵「做假的柯屁孩，你們幾位一走進來，我就在台大醫院正前方盯著妳們，大家都穿紅色國旗裝手拿國旗，妳（你）穿吊帶褲，誰不注意你們這群噁心的做假影片~ 操」，這位韓粉還說，他當時就在現場，站在「長男次男」與正妹前方5至8公尺，全程目睹「長男次男」造假過程，此韓粉還嗆聲「不要再屁了，三男兩女一群人啦！不要再套招了啦！」、「來來來，快提告」、「小時候學造做假，長大搞詐騙」。

「長男次男」反問這位韓粉有何證據，這位韓粉卻答非所問，「長男次男」認為，自己一向是「反假新聞」，這位韓粉卻抹黑他影片造假，卻又拿不出證據，他只好提告，「酸言酸語沒關係，大家互相嘴砲打發時間OK的，但是要抹黑指控就請你對自己言論負責」，他強調，酸言酸語無所謂，「反正我以前也當過酸民」，但是，如果要對他做出扭曲抹黑的指控，就踩到他的底線，他是堅決反對假新聞的人。

台中市警局一分局民權派出所指出，「長男次男」提告之後，警方初步瞭解，這名網友是用化名，目前真實身份不詳，警方還要調查真實身份，再依程序偵辦並依妨害名譽罪嫌移送地檢署。

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