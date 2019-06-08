相信王金平會全力輔選 朱立倫：王是大局為重的長輩

2019-06-08 11:22

〔記者陳昀／台北報導〕角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫，上午化身一日「柯粉」到國立台灣科學教育館看名偵探柯南展，雖然前立法院長王金平尚未表明退出總統選舉，但談到王金平不參加黨內初選，朱立倫表示，王是以大局為重的前輩，相信他會全力輔選。

朱立倫指出，名偵探柯南中自己最喜歡的角色是毛利小五郎，被問到「是來找贏的對策嗎？」朱立倫回應，是來找出解答，但國民黨7月就會找到答案；媒體追問「可是毛利小五郎每次都判斷錯誤？」朱立倫愣了一下說，呃，有時候判度錯誤他也很可愛，他很認真努力地查，如果角色有新北市長侯友宜，侯就會找到答案。

被問到王金平選擇不參加初選會不會判斷錯誤？朱立倫表示，不會啊，尊重王院長，他是前輩、長輩，應該很清楚自己將來一定是國民黨重要成員，「明年選舉也一定成為我們的重要助力」，王是一位以大局為重的前輩，相信他的持者也會團結支持國民黨。

對於自己當上總統，會找王金平當行政院長嗎？朱立倫說，「我相信我們現在都不可能思考這個」，大家心思都在未來一個月怎麼讓民眾看到帶領台灣的決心、能力和政策；被問到王金平適合當未來的行政院長嗎？朱立倫也回，現在不判斷任何人的角色，但王金平一定是國民黨團隊的一員，一定會全力輔選。

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