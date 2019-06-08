朱立倫：「發大財」只是口號 我有具體作法

2019-06-08 11:32

〔記者陳昀／台北報導〕有別於高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平今舉辦大型造勢，角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫，上午到國立台灣科學教育館看名偵探柯南展，朱立倫表示，自己不緊張，只想提出好政見，記者追問「發大財」是好政見嗎？朱回應：「發大財只是口號，我有具體作法」。

對於高雄、花蓮分別有王、韓造勢，自己卻來逛展覽，難道不會緊張？朱立倫回說，不會，他上午看展覽、下午看老人公寓並提出長照政策，每天都有不同想法，明天還要參訪機能紡織業，每天都在想怎麼創造台灣未來，提出好的政見與政策。

朱立倫指出，自己平日就在累積，還有16年地方首長經驗，每項政策都是身體力行，會在政見會跟大家說明，其他參選人若願採用，也能作為國民黨共同政見。

面對媒體追問「發大財」是好政見嗎？朱立倫表示，「發大財」只是口號，自己有具體作法，也能講得比較清楚，像發財外交就是經貿外交，要做「發大財」就是透過觀光、自經區等來推展，但相信韓國瑜也會有具體作法。

朱立倫說，自己默默在做，相信民眾看在眼裡，很多支持者都說朱立倫是最適合的人選，雖然他聲勢沒那麼大，但相信是大家都可以接受的。他表示，自己從過去到未來都在擔任整合者，希望國民黨能爭取到最多支持，他也會努力變成最強、最適合，兩者並重的人選。

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