亞洲國家必須在美中之間選邊站？ 葛來儀轉這推文引熱議

2019-06-08 00:09

〔即時新聞/綜合報導〕美中貿易戰如火如荼展開,中國與美國間的關係緊張,亞洲各國也都對此十分關切。對此,華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲事務資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)7日突然在推特轉貼一則推文,引發熱議。

葛來儀在7日突然轉貼了美國核政策高級研究員大衛.桑托羅(David Santoro)一則推文,該文轉貼了一則新聞「亞洲許多國家害怕中國,但卻不願與美國站在一起(Asian countries fear China but many won’t side with America)」,不過,推文卻表示,「有位政府資深官員昨日告訴我,『是的,亞洲國家必須在我們(美國)和中國之間選邊站』」。

文章被轉貼到PTT後,台灣網友也議論紛紛。有網友對此狠酸近期頻頻對兩岸關係發表看法的台北市長柯文哲,「柯文哲說要在兩國間遊走左右逢源」、「柯文哲三角形畫起來」、「蔡英文起碼美國還考高分,柯師父兩邊都要被當了」、「柯快批評挑釁阿」。

