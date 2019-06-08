亞洲國家必須在美中之間選邊站？ 葛來儀轉這推文引熱議

2019-06-08 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰如火如荼展開，中國與美國間的關係緊張，亞洲各國也都對此十分關切。對此，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）7日突然在推特轉貼一則推文，引發熱議。

葛來儀在7日突然轉貼了美國核政策高級研究員大衛．桑托羅（David Santoro）一則推文，該文轉貼了一則新聞「亞洲許多國家害怕中國，但卻不願與美國站在一起（Asian countries fear China but many won’t side with America）」，不過，推文卻表示，「有位政府資深官員昨日告訴我，『是的，亞洲國家必須在我們（美國）和中國之間選邊站』」。

文章被轉貼到PTT後，台灣網友也議論紛紛。有網友對此狠酸近期頻頻對兩岸關係發表看法的台北市長柯文哲，「柯文哲說要在兩國間遊走左右逢源」、「柯文哲三角形畫起來」、「蔡英文起碼美國還考高分，柯師父兩邊都要被當了」、「柯快批評挑釁阿」。

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