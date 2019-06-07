韓國瑜視察登革熱「跑錯里」？ 市府：市長兩度深入疫區

2019-06-07 22:14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市鼎金里周遭爆發15例登革熱疫情，外界質疑市長韓國瑜「跑錯里」視察，市府再次強調，市長兩度深入疫區，防疫工作將更戒慎以對。

網路高人氣「Lisa Liu女外科的血淚史」粉絲團醫師劉宗瑀，不滿韓國瑜躲在疫區隔壁里假裝視察，發文開嗆，「你連登革熱都不懂還懂什麼高雄」，po文被本報報導後引起關注。對此，市府防疫單位強調，鼎金里連續執行多次防疫工作，市長於6月3日視察鼎金里一街之隔的鼎強里（亦為高風險防治警戒範圍）， 5日再度前往鼎金保安宮，並率領義警、消等志工團隊強制清理髒亂空屋。

高雄市疾病管制處技正潘炤穎說，受72年來最嚴重暖冬影響，5月累積降雨量為去年同期3.3倍，而鼎金里存在大量人為堆積積水容器，易孳生登革熱病媒蚊，截至今天（7日）已完成鼎金、鼎中及鼎強里部分住戶之化學防治、戶內孳生源檢查共3169戶，將持續加強動員疫情監控至7月4日。

疫情單位統計，截至6月6日確診登革熱15例，有14例住在鼎金里、1例住鼎西里，經疾病管制署發布檢驗結果血清病毒型別皆為第4型登革熱，具高度地緣關性，為同波群聚感染事件。

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