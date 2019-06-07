表態挺英 林聰賢：蔡英文一次次讓台灣人感到驕傲

2019-06-07 20:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨總統初選民調將在6月10日至14日進行，前行政院長賴清德挑戰尋求連任的蔡英文總統，繼行政院長蘇貞昌表態挺蔡後，民進黨內人士紛紛表態，農委會前主委林聰賢今晚也請大家支持蔡英文，他透露自己始終支持蔡英文的原因，就是因為蔡英文用溫柔堅定的力量，守護台灣主權、推動政治改革，並且說到做到，一次次的讓台灣人感到驕傲。

林聰賢今晚在臉書發文拜託大家支持蔡英文，他文中指出，「改革，用喊的很容易，但是要推動，卻很艱難」，尤其是當反改革的力量正在集結，且改革成果還在醞釀中的時刻，要扛住各方壓力、堅定意志的走正確的路，需要的不僅僅是勇氣，還有智慧與意志。這，就是他所認識的蔡英文總統。

文中表示，不論是在民進黨最低潮的時候，接手黨中央，用一場場的勝利，帶領我們走向全面執政，還是面對同性婚姻、正義轉型、年金改革等議題的挑戰，甚至是國際局勢艱困、中國文攻武嚇，蔡英文總統從不畏縮，且勇敢執著。

林聰賢在文中指出，蔡英文當然知道，這樣的改革，會得罪人，要面對謾罵與反彈，但是為了對台灣人的承諾，蔡英文勇敢而果決，一次次的讓台灣人感到驕傲，用溫柔堅定的力量，守護台灣主權、推動政治改革，並且說到做到，從不畏懼挑戰，這是他始終支持蔡英文的原因。

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