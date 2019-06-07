柯P讚「可當備位市長人選」 港湖女神高嘉瑜說話了

2019-06-07 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕至今仍未鬆口是否參選2020總統的台北市長柯文哲，4日坦言有在想市長備位人選，還說條件是「選得上的人」，6日被議員高嘉瑜詢問相關議題時，爽快回說有在考慮，還說高是可考慮的人選。對此，高嘉瑜今（7日）笑回，「阿北 母湯喔！！」

柯文哲4日在市政總質詢被議員汪志冰問說是否有市長備位人選，柯坦言有一直在想，並說最重要的條件是「選得上的人」，但並未透露這個人選是誰。他6日在市政總質詢時被高嘉瑜詢問相關議題，「備胎市長人選應具備怎樣的條件？」柯回，要選得上的，如果一看就選不上，也沒有用。

高嘉瑜笑回，「我以為你會說是高嘉瑜」，柯也順著話說，「高嘉瑜是一個可以考慮的人選」。但高嘉瑜接著問，「你覺得高嘉瑜選不上就對了？」，柯笑回「你現在只是港湖女神啦，還要再擴大範圍啦！」

對此，高嘉瑜7日上午在臉書回應，「阿北 母湯喔！！」開玩笑地說要柯文哲別害她，還tag「＃選得上的備胎市長？」、「＃代表市長會補選喔！」

高嘉瑜強調，這些開玩笑的對話只是市政總質詢的開場，強調日後會陸續公布完整的質詢內容。

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