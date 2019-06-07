長照2.0執政有感！焦糖陳嘉行：謝謝蔡英文

2019-06-07 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕曾在MOMO電視台擔任「焦糖哥哥」的陳嘉行，今日在臉書發文，家有一位智能障礙的姐姐曾在路上暈倒，事發當時不僅有救護車和警車護送，事後政府單位還主動找上門，說明政府可以協助照顧智能不足的姐姐，讓他十分感動，並謝謝蔡英文政府推出的「長照2.0政策」。

曾經的「焦糖哥哥」陳嘉行，今日在臉書發文，自己有一個智能障礙的姐姐，在上班路上昏倒，媽媽接到警察通知後趕到現場，警車和救護車都已在一旁待命。媽媽確定姐姐情況沒問題，決定親自載她上班，將救護車留給真的有需要的人。過了幾天，政府單位登門拜訪，表示因他們家符合資格，政府可以協助照顧姐姐，但母親還是拒絕了，因為認為「現在還可以負荷，把資格還有更急需的家庭」。引發網友留言「好感動，媽媽很偉大」、「濕了眼眶」。

陳嘉行表示，在這件事讓他感到很慶幸活在這樣的台灣，人與人的親密互動感受到滿滿人情味，很想守護這樣的台灣，認為「台灣不該淪為滿足共產黨野心的犧牲品」。而他指出，謝謝蔡總統推行的「長照2.0」，因為有許多的家庭都需要政府的幫助，並公開表示支持蔡英文連任總統，他認為「過去，蔡英文為台灣承受不少罵名，現在是該台灣人站出來替她吸收仇恨值了。」。

陳嘉行公開感謝蔡英文的「長照2.0」政策，感動不少網友。（圖擷自焦糖 陳嘉行 Brother Caramel）

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