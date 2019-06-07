盧秀燕貼林佳龍政績又刪文 網酸：打臉國民黨自家議員

2019-06-07 17:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕於6月5日「世界環境日」在臉書發文，介紹外埔綠能園區綠能發電的特色，並強調是台灣循環經濟的好典範，但文章不到24小時即遭刪除。市議員江肇國貼文痛批「盧市長為什麼刪文」，網友留言大酸「盧秀燕打臉自家議員抹黑爛招，大概是這20年最大的貢獻了XD」、「是林佳龍的政績啊！她有事嗎？！」

近日藍營議員為盧團隊生廚餘桶議題「鋪路」，甚至前往法院按鈴申告廚餘桶採購案，但市府回應「一切合法」，倒打藍營議員引發府會不合傳聞。不料盧秀燕臉書也貼文分享前朝政績，提倡外埔綠能園區功能，並鼓勵市民朋友落實生廚餘回收，再度引發關注。

江肇國在臉書上說，盧市長特別於世界環境日在FB分享外埔綠能園區的特色，鼓勵市民回收生廚餘，讓垃圾變黃金，下一代不用再擔心。這原本是件好事情，可惜文章不到24小時即被下架。他痛批「盧市長為什麼刪文」，並詢問「這則文章會這麼短命，請問大家認為是什麼原因呢？」同時也提供以下選項：1.幕僚告知其實這是林佳龍推動的政績，逢龍必反，趕快下架；2.國民黨議員不斷砲轟綠緣寶廚餘桶和外埔綠能園區，怕自己人再罵，趕快下架；3.綠能園區進度出問題，原本7月1號就要營運，現在卻才剛試運轉，完工跳票，趕快下架；4.反正po文只是為了世界環境日應應景而已，日子過了，趕快下架！

江肇國貼文引發網友熱議，並大酸「以上皆是啊」、「是林佳龍的政績啊！她有事嗎？！」「市府和議會想要合演一齣抹黑前朝大戲，結果小編不小心說出實話XDD不知道會不會被送去海景第一排包水餃吃肉粽。」「盧秀燕打臉自家議員抹黑爛招，大概是這20年最大的貢獻了XD」、「千錯萬錯都是前朝的錯，中央處理器正常發揮」。

江肇國呼籲盧市長，外埔綠能園區實際運轉後，對於台中甚至台灣的環保及綠能再利用都有正面且實質的意義，盧市長曾說前市府好的政策就要延續，那他實在想不到在FB分享外埔綠能園區有什麼問題。希望盧市長切勿杯葛外埔綠能園區的建設，讓台中環保及經濟產業的未來蒙上陰影。

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