啥？ 志玲姊姊閃婚日男星 學者神解：暗藏「國民黨警訊」

2019-06-07 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平6日宣布不參與國民黨內總統初選，當晚台灣「第一名模」林志玲也宣布和小7歲的日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，消息一出震驚外界。沒想到文化大學新聞系主任胡幼偉神解，表示這兩件看似不相關的事，他認為這恐怕是給國民黨「隱喻式的警訊」？

胡幼偉今（7日）上午在臉書表示，林志玲閃嫁日本男星AKIRA，舊愛言承旭也被外界拿出來討論，「林志玲沒有跟言承旭結婚，而是嫁了日本人，這事跟國民黨總統初選，完全是風馬牛不相及的兩回事。可我怎麼就覺得，其實是給國民黨一個隱喻式的警訊呢？」他認為，志玲姊姊閃婚似乎和國民黨2020年總統大選間有著類似的地方。

胡幼偉進一步解釋，一開始，大家都覺得是好事一樁，應該沒問題，但時間一拖久，沒有抓住最強時機點，事情就變複雜了，而開始有原來沒想到的人介入了，事情變得更複雜，再來開始分裂，有人支持林志玲，有人力挺言承旭，「事情變得更複雜，各種傳言不斷，外人已經搞不清楚到底是怎麼回事！」

「最後，結局出現。該到手的甜美果實，給了放浪的人！大家很錯愕，但事情已成定局，悔之晚矣！」胡幼偉最後笑稱，「我是不是粽子吃太多，腦子有問題了？這樣都能聯想，真是莫忘世上酷人多啊！」

這番看法也引發網友熱議，紛紛留言「超酷的聯想，超警世的想法，值得國民黨深思」、「老師鹹粽吃多了，話有點鹹」、「最後 與多金美女 人財兩失 ！」、「一團亂 就是民主政治的特質」。

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