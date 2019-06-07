蘇格蘭高院判不引渡林克穎 法務部：研議促蘇司法部上訴

2019-06-07 16:27

〔記者張文川／台北報導〕英國商人林克穎酒後駕車撞死孝子送報生，被判刑4年定讞後，變裝易容、棄保潛逃出境，我國外交部與法務部跨海興訟，爭取將他引渡來台服刑，歷經6年訴訟攻防，蘇格蘭高等法院於當地時間6月6日宣判不引渡林克穎返台；對此結果，我法務部表示「至感遺憾」，將繼續與外交部等單位通力合作，與蘇格蘭檢方、司法部聯繫，研議是否可能促請蘇格蘭司法部提起上訴，持續爭取引渡林回台執行刑期。

法務部指出，2017年6月28日英國最高法院對此案做出有利台灣的判決，將全案發回蘇格蘭高等法院重新審理，由蘇高院原審3位法官續審，但合議庭昨開庭，以2票對1票的票數，認定林克穎上訴有理由，判決不予引渡林克穎來台。

法務部指出，重新審理期間召開12次庭期，法務部在開庭前反覆與蘇格蘭檢方討論對策，並積極提供資料，並克服台英時差問題，於每次庭期都派員全程與蘇格蘭檢方、駐愛丁堡辦事處保持聯繫，隨時提供蘇格蘭檢方所需的資料。

法務部表示，蘇高院認為林克穎上訴有理由的部分，只是蘇格蘭司法部部長的引渡命令存有瑕疵，而不是愛丁堡地方法院的原審判決違法，因此只有蘇格蘭司法部有權提出上訴，蘇格蘭檢方無從代表我法務部上訴，法務部將繼續與外交部聯繫，研議是否可能促請蘇格蘭司法部上訴，持續爭取引渡。

法務部表示，英國最高法院認為台灣是尊重法治傳統的已開發社會，會遵守承諾且會採取保證林安全的措施，不會違反歐洲人權公約第3條禁止單獨拘禁的要求；只因蘇高院在原判決中，未論及蘇格蘭司法部長引渡命令的適法性問題，才發回續審。

法務部強調，本案並非毫無所獲，英國法院已承認我國的司法高權，並肯定我國司法判決符合公平審判程序；英國同意與我國簽訂引渡林克穎的備忘錄，使未列於英國引渡法領域的我國，具備請求引渡的基礎，且我國民事判決也獲得英國法院的承認，只因無法查到林克穎的財產而無法執行。

法務部多次向林克穎方面釋放訊息，期盼林克穎能履行賠償責任並公開道歉，但卻未獲林克穎正面回應；林克穎因引渡訟訴，被英方逮捕後羈押2年10個月，而若林克穎在台服刑，服刑滿2年8月就可能假釋，因此已相當程度實現司法正義。

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