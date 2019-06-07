柯酸對美、中立場搖擺 郭台銘重申：一中各表九二共識

2019-06-07 16:05

〔記者陳柔蓁／台北報導〕柯文哲昨晚在電視專訪指出，國民黨的候選人在美、中態度上「位置不同、答案不同」，「見人說人話，見鬼說鬼話」，可能會因為涉嫌作弊，而被取消考試資格。

郭台銘今天回應，自己沒有得到這方面的訊息，無法正面回應：「但是兩岸問題我非常清楚，大陸當局必須要重視中華民國的存在，一中各表才有九二共識，我非常清楚表態，我從來沒有含糊，也沒有閃躲，哪怕在白宮，哪怕在日本我買夏普掛中華民國國旗，我都沒有閃躲過，我倒覺得閃躲的是他。」

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