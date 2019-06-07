跟王金平結盟？朱立倫：王院長一定是跟國民黨結盟！

2019-06-07 11:47

［記者黃美珠／新豐報導］有意爭取國民黨提名參選下屆總統的前新北市長朱立倫今天早上到新竹縣參加新竹縣長杯龍舟競賽，還幫比賽隊伍鳴槍，所到之處「加油」、「朱總統好」之聲此起彼落，對於前立法院長王金平已決定不參加初選，未來他會不會跟王金平結盟？發揮1加1大於2？朱立倫秒答「我想王院長是跟國民黨一定要結盟在一起啊！」

朱立倫說他對王金平的決定表示尊重，也強調王金平是大家都尊敬的長輩，相信王金平是未來大選國民黨團隊中不可或缺的一員。

朱立倫說，他常講我們（國民黨）是1個團隊，我們要組1個金牌聯盟，朱立倫會努力成為最強的，也希望每一位候選人都能越來越強，讓國民黨變成越來越強。

至於對於外界好奇他未來會不會跟王金平結盟，成為1加1大於2的局面？

朱立倫秒答，「我想王院長是跟國民黨一定要結盟在一起啊！」強調大家都是國民黨團隊，在這個過程中每一個人都是好朋友。就像明天韓國瑜在花蓮，他也希望韓國瑜造勢成功；希望郭台銘在各地都能非常順利；朱立倫也是勤走基層、提出好的政見。

朱立倫說，那這一些好的政策也都是我們國民黨共同的政策，用這樣的態度才能夠讓黨更強、團隊更強。在這些過程中，他一直提出絕對不要互砍、互打的原因，就是因為7月中旬以後大家就是團隊的一份子，怎麼可能在這過程中造成任何黨員跟自己的受傷。

由於王金平認為國民黨黨內初選的辦法會因人而異，朱立倫對此認為國民黨下週二將會再就初選的辦法進行討論。他認為郭台銘提的建議也很好，他表示尊重。但最重要的事情是初選要非常順利，任何的建議都可以來討論，他都歡迎。

今天端午節，昨天才過完57歲生日的朱立倫說，過去16年他不是在桃園跟桃園鄉親划龍舟，就是在新北市主持龍舟競賽。這次有特別機會來到好朋友、隔壁鄰居的新竹縣參加龍舟競賽共度佳節感覺非常愉快，他非常謝謝在地好朋友們對他的歡迎。

他說，昨天還57歲的他，今天就要變58歲了。生日是母難日，他非常懷念母親。多了1歲就要長一點智慧，他非常謝謝大家對他的生日祝福，希望自己能夠多為台灣多為國家做一些事情，他會繼續努力。

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