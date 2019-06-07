藍營總統初選 3場電視發表會準備12大議題

2019-06-07 09:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選的3場「國政願景電視發表會」將於25日晚間、29日下午以及7月3日晚間分別於高雄、台中、台北登場，根據該黨智庫規劃，3場發表會共計準備12大議題，高雄、台中、台北分別安排4項議題，其中高雄場議題為經濟、財政、環境、能源，台中場是青年、社會、文化、教育，台北場為憲政、外交、兩岸與國安。

為了配合各場次議題，國民黨智庫各分組學者專家準備Q＆A題庫，當天會先安排韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位參選人分別做一次主論，然後在現場當場抽出相關議題的題目，主持人宣讀題目後，再由5位參選人輪流作答，由於全程轉播時間只有120分鐘，因此目前初步規劃每位參選人的主論時間為15分鐘，Q＆A部分約3道題目，每人回答時間2.5分鐘。

據了解，智庫初步規劃舞台設計並非5位參選人排排座，除了主持人外，就只設置一個發言台，坐在後側方的5位參選人，再依當天抽籤順序輪流走上發言台發表政見。

國民黨規劃，這3場「國政願景電視發表會」的會場將以室內為主，由3家不同的電視台負責現場實況轉播，因此會洽租國際會議廳做為電視轉播現場，每場容納人數規模大約200多人，而且將以場內不造勢為原則，因此屆時各參選人陣營只能推薦30位觀眾進場，而且不能有拿出布條、標語或發聲助選的行為。

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