考慮進軍立院？ 館長開啟一日投票

2019-06-07 08:32

〔記者周湘芸／新北報導〕網紅「館長」陳之漢近期因不少公共議題與政治人物槓上引發關注，先前接受本報專訪更以台北市長柯文哲為範本，表示自己就像柯，沒有金主和黨派資源，但都勇於做對的事，年輕一輩幾乎都會支持。他今天凌晨更在臉書指出，大家都叫他去選立委，但若去立法院把立委都打掛了，想一想這樣適合嗎？

2020立委選戰倒數不到1年，藍、綠有意參選的候選人已在初選民調火熱開打。館長自去年陸續和多位政界名人開直播，向來以敢言、真性情的說話方式吸引不少粉絲，且長期投入公益、慈善捐款等也曾讓新北市長侯友宜在臉書力挺。而面對不斷有民眾鼓勵他投入立委選戰，館長今天凌晨也在臉書說到，「大家都叫我去選立委，可是全台灣7-11罵髒話都是我教的，我又那麼帥又那麼大，去立法院把立委都打掛了，你們之後就看不到阿館了，地方媽媽哭泣少女崩潰，想一想我這樣適合當立委？」

而此篇貼文PO出不到10分鐘，館長更開啟一日投票，表示「這只是好玩，如果我要選勝算大不大？」選項包括「館長選立委，然後被黑道翻天，立委多數重傷送醫」以及「館長不選持續斂財，繼續迷倒萬千少女」，截至目前已吸引約39萬人投票，更有超過8成按下贊成，其中也包括被稱為立院戰神的時代力量立委黃國昌。

館長先前受訪便曾表示，自己因為在直播中的反共言論已損失千萬工商合作機會，但自己為了台灣，可以不賺錢，並指出，以他的影響力，可以跟中國很好、賺很多錢，但自己想要尊嚴，不一定要靠屈服才能賺錢。

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