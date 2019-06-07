台北關愛之家2年內5幼兒死亡 柯P坦言：從未去過

2019-06-07 06:11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市關愛之家主要收留因諸多因素離開原雇主，懷孕且無處可去的外籍移工、以及其生下的幼童，台北市議員王浩發現，台北市關愛之家幼童人數在台北市長柯文哲任內暴增，北市社會局甚至無法掌握確切人數，離譜的是在兩年內，竟有5名嬰幼兒因環境不良、缺乏妥善照顧導致死亡；柯文哲表示慚愧，並坦承上任後從未到關愛之家，在議員要求下，柯文哲也允諾將親自前往。

台北市關愛之家文山區與士林區有6處據點，共不到4百坪的面積，卻擠進超過百名的幼童。王浩昨在市政總質詢時指出，台北市社會局在2015年2月13日曾大陣仗查察關懷之家，注意到孩子太多，導致空間不夠，事後也開專案會議，但之後社會局約兩年都沒再訪視關愛之家，也無法掌握幼童與外籍母親的確切人數。

王浩表示，據社會局提供的訪視資料，自2015年2月份起，社會局無法掌握關愛之家的人數，僅能靠前往訪視時作統計，2016年12月時訪查兒童數增至53名、2017年12月時暴增至122名、2018年12月也有108名，但這些統計人數都只有幼童人數，並未有外籍母親的人數，顯示政府輔導、照顧協助嚴重失職！

王浩說，關愛之家甚至在2016至2018年間，竟有5名嬰幼兒因缺乏妥善照顧、環境不良而導致死亡，病因與腸病毒有關，醫生懷疑清潔衛生不好、通風不良，導致群聚感染。王浩痛批，5條人命就這樣死在柯市府手上！並反問柯身為市長，這5條人命在任內發生，知道後感想如何？

柯文哲對此表示非常慚愧，坦承上任後從未到關愛之家，但稱「以前我說要去，但他們說是非法機構，不用去看...」引起王浩不滿，怒轟：「社會局專案會議報告上寫『需持續挹注資源給關愛之家』，甚至要評估協助轉型為托嬰中心，他們說是非法機構，你這麼好騙嗎？不是這樣帶領城市，讓部屬把你玩得團團轉！」

「我們兩人手牽手一起去看好不好？」王浩要求柯文哲親自前往關愛之家，看看目前的狀況，社會局失職造成5條人命，希望能將失職官員送監察院、送公務員懲戒委員會懲戒。柯文哲坦言，關愛之家管理不良，接下來他將會親自前往，並想辦法解決。

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