小英的「創新構想」是王金平？她爆：王早不想在黨裡玩

2019-06-07 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人王金平，6日上午與提名協調5人小組會面後，宣布不參與初選，讓不少黨內人士錯愕，也讓外界質疑王「會不會脫黨選到底」？對此，資深媒體人鄭佩芬表示，4月就聽到消息王金平「不會在黨裡面玩」，當時剛好總統蔡英文對副總統人選表示「可能有另外創新的構想」，鄭佩芬表示，「那時候有人就告訴我，在想如果真的想要裂解國民黨的話，王金平是最好的搭擋」。

6日播出的政論節目「新聞面對面」中，媒體人黃光芹爆料「問了一下，他（王金平）不會脫黨，他要退出初選，他繼續選下去」。這段話也讓主持人謝震武直呼「那他（王金平）不就等著（被）開除」！黃光芹說，她的看法和謝震武一樣，因為就只剩開除一條路，她對此存疑，問對方「這是什麼模式」，對方回應「等著看」！

對此，鄭佩芬也補充，她在4月聽到訊息，王金平「不會在黨裡面玩」，而當時總統蔡英文剛好發表了談話，表示不會「蔡賴配」，而「可能有另外創新的構想」，鄭佩芬說，「那時候有人就告訴我，如果真的想要裂解國民黨的話，王金平是最好的搭擋」。

鄭佩芬也說，很多人都在說「王金平在三山造勢沒有貢獻」，王金平被問到此事，罕見地、聲音很大地拍胸脯說，「三山造勢是我王金平出錢出力」。鄭佩芬說，「他真的很不爽」。

鄭佩芬表示，當初國民黨主席吳敦義說好，要主動、要登記，要委託，然後要交錢、要辯論，黨內很多人都很高興，認為吳敦義有魄力、膽識，結果兩天以後就變了，王金平已經明確表達出來，其他人心中不爽，也很明顯。

不過，對於類似的傳聞，王金平早就回應過。根據本報報導，5月時，王金平受訪被問及外傳可能跟蔡英文總統配對競選2020，就表示那是「滑天下之大稽」的說法，記者追問「那會跟台北市長柯文哲合作嗎？」王金平也回應：「一樣，是『滑天下之大稽』的說法！」

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