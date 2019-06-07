不滿韓國瑜而退初選？ 黃光芹：王金平至今有「三恨」

2019-06-07 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選多次轉彎，曾多次批評黨中央因人設事不公平的參選人王金平，6日上午與提名協調5人小組會面後宣布，不參與初選，讓不少黨內人士錯愕，也有不少親王人士說，讓王金平退初選的關鍵就是高雄市長韓國瑜。對此，資深媒體人黃光芹在政論節目「新聞面對面」中說，她認為王金平「至今有三恨」。

第一恨，黃光芹表示，一個老人家已經說不回立法院了，已經是老將最後一役，結果黨內初選嚴重不公平，很明顯在為韓國瑜量身打造！王院長之前說什麼方式都好，最早喊出是全黨員，後來「73」、「55」都喊過，最後為了誰做全民調？最後還用了特殊的參選方式，讓韓國瑜喊出「I DO」。這樣的初選方式，是王金平的第一恨。

第二恨，前高雄縣長楊秋興說韓國瑜忘恩負義，王金平嘴上沒說，「難道他心裡不會有這4個字？」黃光芹說，人同此心，心同此理，王金平在三山造勢替韓國瑜出錢出力，結果卻遭韓粉噓爆。黃光芹說，自己後來也建議王金平「少說一兩句，甚至不說」，不然下面都人都噓他。

第三恨，最關鍵的是，那些地方派系的指標性人物，以前王院長最引以為傲的這些兄弟，「是老王最引以為傲，足以展示眾人的一個兵權」。台中、彰化立委選舉、連選直轄市長的人都需要靠他，就是王金平實力的展現。結果這次選下去，這些人「西瓜效應」，通通倒到另外一邊，讓王院長心碎。而這樣的三恨，也造成王金平背水一戰。

黃光芹說，王金平是最有運動家精神的人，然而這樣的運動家精神，沒辦法在國民黨有一個合理、公平、公正的初選制度，而被動、沒有意願的人，反而變成主角、主賓，「別說主動，連正常的候選人，都沒有辦法吞得下這口氣」。

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