郭董聞百草 親手做香包

2019-06-06 20:49

〔記者陳柔蓁／台北報導〕適逢端午節，國民黨初選參選人郭台銘，今日在臉書PO出親手做古早味香包的影片，裡面塞了滿滿艾草、丁香、薄荷、紫蘇、白芷等中藥材，要讓「蠅蚊退散」（諧音：英文退散）。

影片一開始，郭董看到面前排滿了一盆盆草藥，就知道要做香包，小編問他這些草藥的名稱，郭董專業地說：「這要用聞的！」且正確答出艾草、丁香薄荷、紫蘇等。

聞到丁香，郭董說是因為家裡滷味的時候會用到，媽媽會叫郭董去買丁香跟八角回來，年紀小的郭董還會反問媽媽：「怎麼拿5角叫我買八角回來？」

小編問郭董要做幾個，郭董霸氣說：「做幾百萬個。」小編聽聞嚇到問：「幾百萬個不知道要做多久，只要三萬個。」郭董回：「自動化就能做到。」

最後把香包袋口拉上，貼上「蠅蚊退散」「果凍財神包」的貼紙，香包就完成了！

郭董也貼文表示：「小時候只要到端午節，我就會跟媽媽一起把香包掛在家裡驅散蚊子。最近天氣開始轉熱，甚至還出現登革熱案例，所以我想把自製天然古早味的果凍財神包分享給大家，一起讓蠅蚊退散，也歡迎各位朋友在以下的時間地點來找我，我會在現場發放喔～」

發送果凍財神包時間地點：

6/7 （五） 17:30西門町（台北市西門捷運站6號出口）

6/7 （五） 19:30南機場夜市（台北市中正區中華路二段307巷）

6/8 （六） 08:30桃園忠貞市場（桃園市中壢區龍東路160巷1號）

6/8 （六） 17:00板橋重慶黃昏市場（新北市板橋區重慶路290巷）

6/8 （六） 19:30新店安和夜市（新北市新店區安和路二段135號）

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