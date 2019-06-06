黃捷列出韓國瑜請假一覽表 批市政跟著大亂流

2019-06-06 19:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜喊出「Yes, I do!」後，力爭總統大位，時代力量高雄市議員黃捷列出韓國瑜請假一覽表，批評市長到處趴趴走，市政跟著大亂流？

黃捷說，一直有民眾問她，為什麼高雄市的大家長看起來好像常常不在家？因此她向市府索取韓國瑜上任至5月31日的缺勤紀錄，同步公開上網，供市民檢視。

根據韓國瑜的請假紀錄，事假請了4次，其中各請了2次1天、2次4小時，病假請了1次4小時，國外公差請了3次，分別為5日、6日4時、8日4時，國內公差請了2次，各1日。

黃捷指出，韓國瑜許下「Yes, I do!」的美麗諾言後，儘管一再保證只會利用假日，進行競選活動，不會影響市政，但當她看到這份缺勤紀錄時，仍不禁想問：「韓市長還未獲正式提名，甚至昨天才確定宣布投入初選，缺勤紀錄就已經如此了，未來選戰進入白熱化階段，缺勤紀錄會不會超越自經區說帖的頁數（3頁）呢？」

黃捷強調，高雄不需要這樣漫不經心、無心市政的市長，若韓國瑜確定要參選總統，「我尊重他的決定，但請先辭掉市長再去參選，不要留下一堆請假紀錄，讓市民無依無靠！」

此外，民進黨議員康裕成今天也批評韓國瑜要選總統，這好比是「政治外遇」，外遇就要做個選擇，留下來當市長或辭市長選總統？

民進黨議員邱俊憲也說，韓國瑜選前說好的政治0分、經濟100分，如今卻完全顛倒。議員何權峰則表示，韓國瑜上任後不用心於市政，火災、登革熱疫情節節上升，三民區爆發登革熱疫情時，還北上去參選造勢。

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