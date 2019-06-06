電台專訪 蔡英文：3年打基礎、如今成績浮現

2019-06-06 19:32

［記者謝武雄／桃園報導］總統蔡英文今天接受桃園亞洲電台專訪，對於網路封為「辣台妹」，她說，主要是因為堅忍，面對困難可以忍到撥雲見日，這3年都在打基礎，從減稅、國艦國造、再生能源等，如今改革成績漸漸呈現，能忍住批評、默默忍耐做事就是「辣台妹」精神，上次選舉有三隻小豬，這次有辣台派，這是希望總統能撐住外界壓力，歡迎大家加入辣台派。

蔡英文繼昨天傍晚在全國17個台語電台聯播暢談政見後，今天一早又在總統府發言人張惇涵安排下到桃園亞洲電台接受專訪，會中節目主持人謝美英不忘以「起厝起一半，師傅不能換」，呼籲民眾支持蔡英文連任。

蔡總統說，很多事情不是一蹴可幾，所以這3年很多都是打基礎，以今年報稅很多人有感為例，這是2016年上任總統後，就要求前行政院長林全著手減稅措施，2017年減稅措施送入立法院，2018年通過法案，整整花了3年時間。

蔡總統說，這幾年經濟也是打基礎，以國防產業為例，上任後要求國艦國造，海軍花了3年才做出潛艦設計圖，如今才能掌握技術準備造潛艦，教練機國造還是相關國防用品零件製造，從研發到生產，就會創造很多投資機會，也會產生很多的工作機會；此外再生能源中的彰化外海離岸風電，8年內就有大約1兆的投資，今年外資初期投資就達到1600億，也帶動本土製造、設計能量，以台灣內需帶動台灣產業。

蔡總統也提到，台灣這3年來雖然在打基礎，但也有很大成就，其中外交上，美國海軍軍官學校畢業典禮，中華民國國旗飄揚，另北美事務協會改為台灣美國事務委員會，將台灣、美國都放入機關名稱，這是重要突破，此外，這3年在國際上也有很多突破，國際上很多多人認同台灣，大家都認為台灣是民主、自由、開放的國家，有其存在價值。

至於索羅門群島邦交問題；蔡總統說，這是中國金錢外交，對於開發程度較低的國家是誘惑，但中國提供的基礎建設很多都跳票，對於中國持續金錢外交，先進國家已經有警訊，也開始陸續提供開發程度較低國家不同協助；至於兩岸關係則是不能太輕忽，不挑釁的態度，但底線被威脅、逼近就會明白表態，例如今年1月2日，中國國家主席習近平發表一國兩制台灣方案，統總就不能含糊以對，必須要講清楚，沒有模湖空間，讓國際間知道台灣人決心，不讓中國誤判。

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