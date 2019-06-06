「90％挺蔡英文」李茂盛：獨派挺賴清德僅10％

2019-06-06 20:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市小英之友會長李茂盛召開台中市醫療界挺英記者會，強調醫界超過6成挺英，外界認為獨派挺賴清德，但「其實只有10%，90%是挺蔡英文」！

李茂盛表示，外界認為獨派挺賴清德選總統，但其實只有10%，90%的獨派是挺英「我們都是獨派都挺英，包括中社還不夠獨嗎！」而且很多都是醫界人士，且以最近民調看來，蔡英文上升，獨派更應該力挺蔡英文，一起面對韓流，維護台灣的主權，才是真正的獨派，而不是把一個會贏的拉下來，讓不會贏的上去選。

李茂盛也說，在醫界60%、70%是挺蔡英文，30%、40%挺賴清德、10%則是，挺柯文哲，有人質疑身為醫師，為何沒挺賴清德，李強調，這是為了台灣主權，只有蔡英文才能帶領台灣維護主權、不被中國併吞，一開始賴的民調稍高，也是許多人沒有表態，這個月來大家焦慮感上升，加上韓流掘起及亡國論、憂慮感，蔡的民調已升高，這是為了下一代，也解決許多人的焦慮感。

至於如何讓蔡勝出？李茂盛說，蔡英文改革時被萬箭穿心，卻被賴突襲，後來慢慢振作，聲勢、民調、政績都往上升，也會把賴清德擔任行政院長與和蘇貞昌相比，蘇的滿意度也較高。

李茂盛今天號召醫療挺英召開記者會，除連署近300人，今天出席記者會也有近百人，醫界領袖也出席，包括前台中都診所協會理事長林恒立、台中都診所協會副理事長施英富、大台中中醫理事長李豐裕、台灣婦產科醫學會副理事長賴文福及前台中市醫界聯盟理事長蘇勳璧等人。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法