蔡賴政見會週六登場！這2題搶先曝光

2019-06-06 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選8日（週六）下午2點在《華視》進行電視政見會，屆時會有3位來自媒體、公民團體的代表提問，其中之一的賴中強搶先在臉書曝光屆時將發問的2道題目。

賴中強今（6）日下午5點33分在臉書公布2道題目，第一題是：「如何解決長年低新問題？」他想請教賴清德與蔡英文，對於扭轉台灣低薪與血汗過勞現象的經濟戰略為何？是否贊成「比照日韓預告作法大幅提高基本工資？」、「減縮外勞人數，引導產業加速自動化升級？」

賴中強想問的第2題是：「中華民國體制下如何確保台灣自主？」他想知道賴清德在追求台灣自主獨立的道路上，認為自己和小英的立場有無不同？有什麼重要政策是蔡女士第1個任期內沒有做到，而賴清德在未來4年內可以完成的？是否同意台灣人民才是我們這個國家的主人？是否贊成修改國籍法，明確界定只有台灣人民才是我國國民？而蔡英文也必須針對上述問題做出見解。

賴中強補充，以上兩個提問，緣自台灣公民陣線2020「拒絕中國併吞，翻轉經濟救台灣」的運動倡議。台灣是多元社會，我們無法代表其他公民團體，但我們珍惜這個對話機會，在此提出兩項提問與各界共同討論，並呼籲各政黨、各黨派總統與立委參選人應更全面地與公民團體、社會各界對話，讓台灣的選舉，更具備「政見論辯競爭」以及「國民意見整合」之功能。

賴中強臉書全文

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