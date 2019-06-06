南北粽之爭 立法院長偷渡要大家選「菜」粽

2019-06-06 23:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選民調進入近身肉搏戰，倒數四天就要民調，而明天是端午節，立法院長蘇嘉全也忍不住偷渡政治文，要大家選「菜粽」，蘇嘉全說，雖然材料簡單，但韻味無窮，「可以找回單純的初心。」吃什麼粽子不重要，重要的是大家要一起捍衛選擇的權利。

民進黨總統初選由蔡英文總統對上前行政院長賴清德，各自陣營也在近日不斷動員支持者表態。

民進黨上演「英德之爭」，端午節也常常戰南北粽，相關人士受訪表示，每年端午節除了吵吃南北粽外，選舉場合經常贈送候選人粽子，也有南北粽之爭，但蘇院長今年要提醒大家別忘了還有「菜粽」也是很好的選擇。政治也可以輕鬆點，剛好端午佳節，就用應景的「菜粽」祝福蔡總統心想事成

蘇嘉全指出，明天就是端午節，一年一度的南部粽、北部粽爭論早已在網路上開打，許多朋友踴躍分享各自的意見與選擇，雖然有時難免爭個面紅耳赤，但目的都是希望讓內心喜愛的台灣特色美食，能夠被更多人品嘗。這些年來，無論南部粽或北部粽，裡面的肉類、海鮮等食材越放越多，對身體的負擔也隨之增加，同時也容易讓人忘記，糯米才是粽子的精髓。

蘇嘉全指出，今年端午他選擇吃齋粽，也就是俗稱的「菜粽」，雖然材料簡單，但韻味無窮，可以找回單純的初心。粽有分南北，美味無差別。吃什麼粽子不重要，重要的是大家要一起捍衛選擇的權利。祝福大家度過一個愉快的端午連假！

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