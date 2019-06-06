快搶！年改釋憲6月底言詞辯論 60旁聽席限線上登記

2019-06-06 20:38

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官已受理軍公教年改釋憲案，並定6月24、25日於憲法法庭開啟言詞辯論，因僅開放60席，為避免造成混亂，大法官書記處6日公告僅受理線上登記旁聽，不接受現場報名，呼籲欲旁聽的民眾仔細看完議事規則，以免白跑。

書記處指出，民眾如果要申請旁聽證，請自2019年6月12日（星期三）上午10時起至6月14日（星期五）下午5時止，登入司法院報名系統，依網頁說明進行申請，額滿後截止申請（恕不接受現場申請），以申請完成時間先後順序給予旁聽證序號，旁聽證序號第1至24號者，得進入憲法法庭內旁聽，第25至60號者，可於1樓多媒體簡報室旁聽，不得重複報名。

書記處強調，報名時務必填載真實姓名、電子郵件、身分證字號及聯絡電話，如報名資料與身分證明文件不符，恕不核發旁聽證。正式核發名單訂於2019年6月18日（星期二）上午10時於司法院網站公布，屆時請民眾自行上網查詢。

如果搶不到旁聽席次，民眾也無須擔心，司法院會把本次言詞辯論同步於網路播放影音，屆時只要登入司法院網站首頁點選連結，即可同步收看。

言詞辯論日期：

（一）107年度憲一字第10號（軍人年改）：108年6月24日（星期一）下午2時

（二）107年度憲一字第3號（公務員年改）：108年6月25日（星期二）上午9時

（三）107年度憲一字第2號（教師年改）：108年6月25日（星期二）下午2時

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