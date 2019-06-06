5人小組拜會》郭董再提手機民調 曾永權：下週二討論

2019-06-06 15:59

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨中央提名協調小組（簡稱5人小組），今天到亞太電信內湖總部拜會有意參加初選的鴻海董事長郭台銘，郭台銘當場提出要組「金牌聯盟」以及8點建議。對於郭台銘再提手機民調，國民黨副主席曾永權表示下週二討論。

5人小組召集人、國民黨副主席暨秘書長曾永權說，很高興今天來拜會郭董，跟他報告說明黨總統初選相關事宜，並當面交付相關資料，徵詢郭董參與初選意願。郭台銘則說，「不讓5人小組拜會流於形式，國民黨提前建立制度，也不要邊跑邊修改規則」，立刻把資料打開來看，並提出自己這幾天思考出的8點關鍵訴求：

一、每位初選候選人都必須承諾不論被提名與否，都要共同參與選舉，團結一致到2020/1/11，讓國民黨候選人取得勝利。

二、國民黨要組成一個國民黨金牌聯盟團隊，每位候選人都必須承諾參與並協助輔選，包括國會議員的當選。

三、國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。

四、參與國民黨的初選候選人，必須有民調5%的最低門檻限制（即民調低於5%的不得參與初選）。

五、初選應納入手機民調50%，比照民進黨。建請黨中央公開徵詢各初選候選人看法，儘速凝聚共識。

六、強力建議舉辦3場國政辯論會。

七、基於團結的前提，民調應採100%對比黨外對手，避免徒增矛盾，不利初選後之整合。

八、黨中央應組織抓鬼大隊，揪出非理性網軍，依法究辦。

對於民調低於5％不能當候選人，曾永權說，被動提名或主動爭取者，都是5人小組拜會對象，等於給了郭台銘軟釘子。

郭董提議手機民調部分，曾永權說目前中常會用中華電信市內電話為抽樣樣本，這要下星期二提出討論。

針對第八點，曾永權當場呼籲，黨內要君子之爭。

國民黨副主席郝龍斌說，四、五、七點能在下週二提出，若參選人都有共識的話，對團結有幫助、凝聚共識，會再提中常會。

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