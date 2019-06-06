王金平退初選》國民黨這局打成眾叛親離 他酸：綠最佳豬對手

2019-06-06 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平今天（6日）宣布將不參加國民黨總統選舉黨內初選，消息引發外界震撼，對此，「宅神」朱學恒說，「國民黨可以把這一局打成這樣，眾叛親離、恩斷義絕！」

國民黨提名協調5人小組今天上午到立院辦公室會見王金平，事後王金平發布聲明指出，黨中央初選辦法既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界質疑仍然無動於衷，「與其參加奇奇怪怪的初選，不如勤走基層、整合人脈資源，隨時接受黨、人民與社會的召喚」；至於是否會脫黨參選，王金平則說，時間還早、還太早，不願正面回應。國民黨中央對此則表達尊重之意。

王金平不參選國民黨總統初選一事引發熱議，朱學恒就在臉書上說：「國民黨可以把這一局打成這樣，眾叛親離、恩斷義絕，堪稱今之趙括，現世劉禪，真是民進黨的最佳豬對手」。

朱學恒也替王金平抱不平，「替金平先哭哭一下，剛剛網友跟我說，金平慈悲沒有敵人，但金平忘記敵人在你背後啊」。警大退休教授葉毓蘭也在臉書發表看法，「也對，不參加初選可以省下500萬登記費，而且又明知自己無法在初選中出線？」

朱學恒認為，郭、韓、朱這幾位領先者，500萬元登記費不是問題，也可以搏一搏，但是其他幾位助跑者的參與，純粹是「拚心酸」的。

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